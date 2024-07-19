Як українцям не втратити зв'язок, коли немає світла: поради операторів

Відключення світла впливають на роботу всіх базових станцій зв'язку в Україні. Без електроенергії інфраструктура операторів залежить від батарей і генераторів, які потребують постійної підзарядки та заправки. Проте зв'язок може зникати не лише через відсутність живлення, але й на тлі збільшення навантаження на мережі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла".

Як залишатись на зв'язку під час відключень

За словами директора директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації України Станіслава Прибитька, якщо у людини пропав мобільний зв'язок, але є нагальна необхідність подзвонити, можна скористатись національним роумінгом.

Його запустили ще з перших блекаутів: якщо поганий зв'язок в одного оператора, можна переключитися на другого або третього. Додатково щось платити за це або змінювати номер - не потрібно.

"Пам'ятайте, що зв'язок під час знеструмлень дуже нестабільний через збільшене навантаження. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах", - зауважив експерт.

У "Київстарі" пояснили, що для використання національного роумінгу потрібно в налаштуваннях мобільного телефону обрати автоматичний вибір мережі.

"А якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу", - уточнили представники оператора.

У Vodafone радять забезпечити кілька каналів зв'язку.

Наприклад, звернути увагу на енергоефективний фіксований інтернет, який працює навіть за умов вимкнення світла.

Для цього потрібно лише заживити роутер і сам пристрій, адже якраз відсутність домашнього інтернету під час відключень збільшує навантаження на мобільну мережу.

"Власникам сучасних смартфонів за наявності працюючого Wi-Fi можемо порадити користуватися дзвінками за VoWiFi (Voice over Wi-Fi). Ця технологія може бути актуальною для абонентів, які знаходяться в приміщенні з обладнаним Wi-Fi, але без мобільного покриття. Частині абонентів ця послуга вже підключена", - додали у lifecell.

Крім того, у Мінцифри радять уточнити в домашнього інтернет-провайдера, чи використовує він (або чи може підключити інтернет) за технологіями, які працюють під час знеструмлень. Адже провайдери можуть забезпечувати людей інтернетом від 4 до 72 годин.

Одна з найефективніших технологій, яка може забезпечити інтернетом до 72 годин під час відключень електроенергії - це xPON.

Перед вибором технології користувачам радять визначитись - на який час під час знеструмлень потрібен буде інтернет.

Якщо провайдер не використовує цю або інші технології, знайти іншого провайдера можна на мапі інтернету під час знеструмлень від ЛУН Місто, або навіть спитати у сусідів.

Після підключення енергоефективної технології потрібно буде купити павербанк для Wi-Fi роутера та ще одного пристрою, який з'єднає роутер з мережею провайдера - ONU.

Насамкінець, для того, щоб бути завжди на зв'язку, можна завчасно завантажити мапу пунктів незламності в "Дії". Там є можливість і зарядити гаджети, і під'єднатися до інтернету.

Як користуватись зв'язком ощадливо

В цілому українцям радять користуватись зв'язком ощадливо. Це допоможе перебувати на зв'язку всім абонентам.

Так, наприклад, можна:

вимикати автозавантаження медіа в месенджерах

не використовувати відео хостинги (YouTube, Netflix)

утриматись від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік (такі як ТіkTok)

Тим, хто не може не дивитись YouTube, можна оформити підписку, яка дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в режимі офлайн.

"Це насправді може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду ТіkTok під час блекауту, ваші сусіди зможуть викликати швидку в разі критичної ситуації. Якщо перегляд критично треба, то варто встановити нижчу якість відео", - підсумувала начальниця відділу зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан.