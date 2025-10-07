ua en ru
У Чернігові звернулися до жителів через можливі тривалі відключення світла: що треба зробити

Вівторок 07 жовтня 2025 13:32
UA EN RU
У Чернігові звернулися до жителів через можливі тривалі відключення світла: що треба зробити Мешканців Чернігова попередили про можливі тривалі відключення світла (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У зв'язку з посиленням ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, що мають на меті залишити населення без електропостачання, міська влада Чернігова звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради.

Про що саме просять мешканців Чернігова

З огляду на можливі тривалі відключення електроенергії, жителів багатоквартирних будинків Чернігова просять підготувати до використання генератори, отримані раніше від ЖЕКів.

"Шановні мешканці! Перевірте готовність генераторів, переданих вашим будинкам", - наголосили у Чернігівській міській раді.

Наголошується, що це - важливо, адже "відновлювальні роботи після пошкоджень можуть тривати не одну добу".

Про які генератори у Чернігові йдеться

Українцям нагадали, що впродовж 2022 року коштом бюджету Чернігівської міської територіальної громади було закуплено та передано старшим багатоквартирних будинків сотні генераторів.

Їхнє призначення - забезпечити можливість мешканцям у разі тривалих відключень електроенергії:

  • заряджати мобільні телефони;
  • заряджати інші малогабаритні пристрої у дворах своїх будинків.

Уточнюється, що генератори були передані під відповідальність старших будинків. Тож саме вони у разі необхідності здійснюють їх обслуговування та ввімкнення.

У Чернігові звернулися до жителів через можливі тривалі відключення світла: що треба зробитиГенератори для мешканців Чернігова (фото: chernigiv-rada.gov.ua)

Скільки генераторів розподілили між будинками

Зазначається, що досвід 2022 року продемонстрував: серед найкритичніших проблем для населення була відсутність електропостачання, спричинена руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів російських військ.

"Враховуючи цей досвід, місто забезпечило житловий фонд генераторами, щоб у разі надзвичайних ситуацій мешканці могли задовольняти базові побутові потреби - заряджати телефони, підігрівати воду та підтримувати зв'язок", - нагадали громадянам.

В цілому, за заявами мешканців, майже 750 генераторів були розподілені між будинками, які обслуговують комунальні ЖЕКи, приватні управителі та ОСББ:

  • 168 генераторів - для будинків, які обслуговує КП "ЖЕК-10";
  • 138 генераторів - для будинків КП "Деснянське";
  • 237 генераторів - для будинків КП "Новозаводське" (включно з переданими ОСББ);
  • 104 генератора - для будинків КП "ЖЕК-13";
  • 110 генераторів - для будинків об’єднань житлово-будівельних кооперативів.

Нагадаємо, країна-агресор продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, тож знеструмленими залишаються багато районів і міст у центральних і західних регіонах.

Раніше ми розповідали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.

Читайте також, чому Росія зіткнулася з дефіцитом електроенергії.

