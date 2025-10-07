Графіки відключень світла не збігаються з оголошеними? Українцям пояснили, що відбувається

Країна-агресор продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, при цьому графіки відключень світла можуть не збігатись з оголошеними. Тим часом фахівці закликають українців дотримуватись інформаційної тиші.

Докладніше про те, чому саме графіки відключень не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому графіки відключень не збігаються з оголошеними

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський нагадав, що ворог завдає ударів по енергетичній інфраструктурі країни, тож знеструмленими залишаються багато районів і міст у центральних і західних регіонах.

Згідно з його інформацією, частково знеструмлені, зокрема, Харківська, Сумська, Херсонська та Запорізька області.

"Графіки відключень світла... Застосовуються алгоритми, які були завчасно сплановані для всіх сил та засобів, які долучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій", - поділився посадовець у своєму Facebook.

Він пояснив: щоб не допустити повного знеструмлення міста, "енергетики відновлюють та маневрують електрикою в мережах", щоб першочергово забезпечити критичну інфраструктуру та житлові будинки.

"Через ці переключення іноді виникають аварії, тому графіки відключень не завжди збігаються з оголошеними", - визнав Брижинський.

Водночас він зауважив, що "попри атаки, усі об'єкти критичної інфраструктури були захищені, тому ворогу не вдається одночасно занурити все місто в повну темряву".

"Чернігівводоканал" забезпечує подачу води та роботу каналізації, хоча через перепади електроживлення іноді трапляються аварії. У місті продовжують працювати кав'ярні, магазини, аптеки, лікарні та мобільний зв'язок", - розповів очільник міської військової адміністрації.

Публікація Брижинського (скриншот: facebook.com/dmytrobryzhynskyi)

Чому світло може зникнути після того, як вже з'явилось

Згідно з інформацією акціонерного товариства, що займається розподілом електроенергії у Сумській області, під час оперативних перемикань можливі повторні відключення електроенергії - навіть у тих споживачів, у кого електропостачання вже було відновлено.

"Це пов'язано з перезаживленням по альтернативних лініях і застосуванням тимчасових схем живлення", - пояснили у прес-службі АТ "Сумиобленерго" у Facebook.

Зазначається, що такі заходи - необхідні для забезпечення максимальної кількості споживачів електроенергією в умовах пошкодженої інфраструктури.

Чому необхідно дотримуватись інформаційної тиші

У "Сумиобленерго" наголосили також, що українцям необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

"Якщо у вас з'явилося світло, не публікуйте інформацію про це в соціальних мережах із зазначенням населених пунктів чи адрес", - пояснили громадянам.

Це пов'язано з тим, що ворог може:

відстежувати такі повідомлення;

повторно атакувати енергооб'єкти у тих громадах.

Пояснення АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

В АТ "Сумиобленерго" повідомили також, що роботи з відновлення електропостачання там, де його немає, тривають цілодобово.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше забезпечити людей світлом і теплом", - додали у компанії.

Уточнюється, що за результатами нещодавньої наради за участі представників Міністерства енергетики, було розглянуто додаткові кроки та нові технічні рішення для заживлення споживачів.

"З міркувань безпеки ми не можемо розкривати деталі, однак запевняємо: робота триває фактично 24/7", - наголосили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що публічно повідомляти про відновлення розподілу електроенергії по кількості споживачів також не можна (адже ворог може скористатися цими даними та повторно вдарити по енергооб'єктах).

Публікація АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)