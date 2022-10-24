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Ізраїль знову відмовився давати зброю Україні. Не допоміг і дзвінок Резнікова

Фото: Олексій Резніков і Бенні Ганц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ізраїль в чергове відмовився надавати озброєння Україні для боротьби проти російської агресії. При цьому країна буде надавати гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцом. Останній пообіцяв підтримувати Україну перед обличчям вторгнення Росії, але зазначив, що через "оперативні обмеження" не може передати Києву зброю.

Згідно із заявою офісу Ганца, він отримав нову інформацію про війну та висловив співчуття з приводу втрачених життів і важкої гуманітарної ситуації в Україні. Ганц наголосив на гуманітарній підтримці Ізраїлю та допомозі в порятунку життів шляхом постачання систем захисту.

Міністри погодилися негайно провести переговори щодо постачання цивільних систем оповіщення та підтримувати контакт протягом наступних тижнів для обговорення інших питань.

Нагадаємо, раніше міністр закондонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна 18 жовтня офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО.

20 жовтня Кулеба поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом про постачання ППО проти іранських дронів. Лапід також зазначив, що країна не постачатиме Україні озброєння, але може надати системи попередження про ракетні обстріли або про загрозу дронів для захисту цивільного населення.

Окрім цього, The New York Times повідомляло, що Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи ППО. Зазначалося, що це може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

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Олексій Резніков