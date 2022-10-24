Израиль снова отказался давать оружие Украине. Не помог и звонок Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцом. Последний пообещал поддерживать Украину перед лицом вторжения России, но отметил, что из-за "оперативных ограничений" не может передать Киеву оружие.

Согласно заявлению офиса Ганца, он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Ганц отметил гуманитарную поддержку Израиля и помощь в спасении жизней путем поставок систем защиты.

Министры согласились немедленно провести переговоры по поставкам гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Напомним, ранее министр закондонных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 18 октября официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем ПВО.

20 октября Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках ПВО против иранских дронов. Лапид также отметил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, но может предоставить системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе дронов для защиты гражданского населения.

Кроме того, The New York Times сообщало, что Россия недавно перебросила из Сирии часть войск и техники, в частности системы ПВО. Отмечалось, что это может изменить позицию Израиля по поводу помощи Украине.

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