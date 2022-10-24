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Израиль снова отказался давать оружие Украине. Не помог и звонок Резникова

Фото: Алексей Резников и Бенни Ганц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль в очередной раз отказался предоставлять вооружение Украине для борьбы против российской агрессии. При этом страна будет оказывать гуманитарную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцом. Последний пообещал поддерживать Украину перед лицом вторжения России, но отметил, что из-за "оперативных ограничений" не может передать Киеву оружие.

Согласно заявлению офиса Ганца, он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Ганц отметил гуманитарную поддержку Израиля и помощь в спасении жизней путем поставок систем защиты.

Министры согласились немедленно провести переговоры по поставкам гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Напомним, ранее министр закондонных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 18 октября официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем ПВО.

20 октября Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках ПВО против иранских дронов. Лапид также отметил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, но может предоставить системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе дронов для защиты гражданского населения.

Кроме того, The New York Times сообщало, что Россия недавно перебросила из Сирии часть войск и техники, в частности системы ПВО. Отмечалось, что это может изменить позицию Израиля по поводу помощи Украине.

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Алексей Резников