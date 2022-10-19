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Зброю і ППО не дадуть. Яку допомогу пропонує Ізраїль Україні

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Середа 19 жовтня 2022 14:57
Зброю і ППО не дадуть. Яку допомогу пропонує Ізраїль Україні Фото: Бені Ганц, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, під час зустрічі з послами Євросоюзу, заявив про те, що його країна не постачатиме Україні військове озброєння. Водночас Києву були надані дещо інші пропозиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NEWSru.

За словами Ганца, Ізраїль передав Києву пропозиції щодо розробки спеціальної для України системи попередження про ракетні обстріли або про загрозу безпілотників для захисту цивільного населення.

Як відзначив міністр, його країна й надалі надаватиме Україні виключно гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньяху заявили про небажання надавати військову допомогу Україні.

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