Зброю і ППО не дадуть. Яку допомогу пропонує Ізраїль Україні

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, під час зустрічі з послами Євросоюзу, заявив про те, що його країна не постачатиме Україні військове озброєння. Водночас Києву були надані дещо інші пропозиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NEWSru.

За словами Ганца, Ізраїль передав Києву пропозиції щодо розробки спеціальної для України системи попередження про ракетні обстріли або про загрозу безпілотників для захисту цивільного населення. Як відзначив міністр, його країна й надалі надаватиме Україні виключно гуманітарну допомогу.