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Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 23:32
Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Сторони обговорили ППО проти іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Куліби та Facebook прем'єра Ізраїлю.

У розмові Кулеба докладно розповів про наслідки для України ракетних ударів та атак дронами з боку Росії.

"Повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи та технології протиповітряної та протиракетної оборони", - розповів Кулеба.

Лапід висловив занепокоєння співпрацею Росії та Ірану та висловив підтримку Україні.

Докладнішої інформації про переговори канцелярія Лапіда не наводить.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна направила офіційний запит Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО та ПРО для захисту неба від російських ракет.

Пізніше зміст листа України до Ізраїлю було розкрито ізраїльськими ЗМІ.

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Дмитро Кулеба Ізраїль
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