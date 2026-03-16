Ізраїль знищив літак лідера Ірану

11:30 16.03.2026 Пн
2 хв
Що відомо про операцію армії Ізраїлю?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Ізраїль знищив літак лідера Ірану (Getty Images)

Авіація армії Ізраїлю сьогодні вночі, 16 березня, атакувала у аеропорту Тегерана літак, яким користувався верховний лідер Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу армії Ізраїлю.

"Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару та зруйнувала літак, який використовував Верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що літак використовувався Алі Хаменеї, верховним лідером іранського режиму, іншими високопосадовцями та іранським військовослужбовцями, й здійснював як внутрішні, так і міжнародні рейси.

"Знищення літака порушує можливості координації керівництва іранського режиму. В результаті точного удару було знищено ще один стратегічний актив режиму", - додали ізраїльські військові.

Конфлікт на Близькому Сході близький до завершення?

Раніше повідомлялось, що Ізраїль планує продовжувати свою військову компанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Наразі ще "тисячі" цілей залишаються невиконаними.

Також днями WSJ, пославшись на свої джерела, написало, що деякі радники Трампа почали його закликати закінчувати війну проти Ірану. Усе це сталося на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна негативно вплине на ситуацію в контексті довиборів до Конгресу США.

При цьому Дональд Трамп публічно вже заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. За його словами, це нібито сталося ще в перші години операції.

Згідно з агентством Reuters, помічники Трампа зараз сперечаються, як і коли оголосити про перемогу над Іраном.

