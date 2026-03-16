Ізраїль знищив літак лідера Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу армії Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль планує продовжувати свою військову компанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Наразі ще "тисячі" цілей залишаються невиконаними.

"Знищення літака порушує можливості координації керівництва іранського режиму. В результаті точного удару було знищено ще один стратегічний актив режиму", - додали ізраїльські військові.

Зазначається, що літак використовувався Алі Хаменеї, верховним лідером іранського режиму, іншими високопосадовцями та іранським військовослужбовцями, й здійснював як внутрішні, так і міжнародні рейси.

"Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару та зруйнувала літак, який використовував Верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Також днями WSJ, пославшись на свої джерела, написало, що деякі радники Трампа почали його закликати закінчувати війну проти Ірану. Усе це сталося на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна негативно вплине на ситуацію в контексті довиборів до Конгресу США.

При цьому Дональд Трамп публічно вже заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. За його словами, це нібито сталося ще в перші години операції.

Згідно з агентством Reuters, помічники Трампа зараз сперечаються, як і коли оголосити про перемогу над Іраном.