"У першу годину все скінчилося": Трамп заявив про "перемогу" США в Ірані

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. Тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, що ми у дуже гарній формі. Головне, що ми маємо виграти цю справу, виграти швидко, але виграти", - сказав Трамп журналістам.
За його словами, багато коментаторів уже вважають конфлікт завершеним, і тепер постає питання лише про те, коли США зупинять операцію.
Президент США також заявив, що не хоче допустити відновлення загрози з боку Ірану.
Він припустив, що у країні має з’явитися нове керівництво, здатне відбудувати державу.
"Ми не хочемо дозволити цьому знову відрости, і в ідеалі хотіли б бачити когось, хто знає, що робить - іншими словами, хто може побудувати країну", - зазначив Трамп.
Під час виступу в Кентуккі 11 березня президент США звернувся до своїх прихильників із заявою, що війна фактично завершилася ще на початку операції.
"Ми перемогли. Ми перемогли, у першу годину все скінчилося", - заявив він, не надавши конкретних доказів.
Водночас у адміністрації Трампа лунають різні оцінки щодо тривалості військових дій.
Сам американський президент не відповів на запитання журналістів, чи все ще вважає можливим завершення війни протягом чотирьох тижнів.
Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану.
За перші два дні війни США витратили боєприпасів на 5,6 млрд доларів - набагато більше, ніж планувалося
У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.
Зазначимо, Іран на тлі конфлікту на Близькому Сході заблокував проходження суден, в тому числі з нафтою, Ормузькою протокою Це спричинило підвищені ціни на нафту і, як наслідок, підвищення цін на логістику через здорожчання бензину.
Крім того, Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У відповідь на цю інформацію глава Пентагону Піт Гегсет заявив про нещадні удари США по суднах Ірану в цій протоці.
Згідно з даними західної розвідки, РФ допомагає Ірану із тактиками застосування дронів, випробуваними під час війни в Україні, для завдання ударів по цілях США та країн Перської затоки.
У нещодавньому інтерв’ю The New York Times український президент Володимир Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту військових баз США у Йорданії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни з Іраном залежить від його бажання. За його словами, вона завершиться "у будь-який момент", коли він захоче.