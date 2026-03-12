"У першу годину все скінчилося": Трамп заявив про "перемогу" США в Ірані

"Я думаю, що ми у дуже гарній формі. Головне, що ми маємо виграти цю справу, виграти швидко, але виграти", - сказав Трамп журналістам.

За його словами, багато коментаторів уже вважають конфлікт завершеним, і тепер постає питання лише про те, коли США зупинять операцію.

Президент США також заявив, що не хоче допустити відновлення загрози з боку Ірану.

Він припустив, що у країні має з’явитися нове керівництво, здатне відбудувати державу.

"Ми не хочемо дозволити цьому знову відрости, і в ідеалі хотіли б бачити когось, хто знає, що робить - іншими словами, хто може побудувати країну", - зазначив Трамп.

Під час виступу в Кентуккі 11 березня президент США звернувся до своїх прихильників із заявою, що війна фактично завершилася ще на початку операції.

"Ми перемогли. Ми перемогли, у першу годину все скінчилося", - заявив він, не надавши конкретних доказів.

Водночас у адміністрації Трампа лунають різні оцінки щодо тривалості військових дій.

Сам американський президент не відповів на запитання журналістів, чи все ще вважає можливим завершення війни протягом чотирьох тижнів.