Израиль уничтожил самолет лидера Ирана

Авиация армии Израиля сегодня ночью, 16 марта, атаковала в аэропорту Тегерана самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

"Ночью Армия обороны Израиля нанесла точный удар и разрушила самолет, который использовал Верховный лидер иранского террористического режима, в аэропорту Мехрабад в Тегеране", - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что самолет использовался Али Хаменеи, верховным лидером иранского режима, другими высокопоставленными чиновниками и иранским военнослужащими, и осуществлял как внутренние, так и международные рейсы.

"Уничтожение самолета нарушает возможности координации руководства иранского режима. В результате точного удара был уничтожен еще один стратегический актив режима", - добавили израильские военные.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует продолжать свою военную компанию против Ирана еще минимум три недели. Сейчас еще "тысячи" целей остаются невыполненными.