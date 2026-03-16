Золота лихоманка скінчилася? Як війна на Близькому Сході вдарила по інвесторах

Ціна на золото опустилася нижче 5000 доларів на тлі війни на Близькому Сході та зростання цін на нафту.

Світові ринки увійшли у фазу турбулентності, яка збентежила навіть досвідчених інвесторів. Попри те, що війна на Близькому Сході традиційно мала б підштовхнути ціни на золото вгору, сталося протилежне: дорогоцінний метал обвалився нижче психологічної позначки у $5000 за унцію. Головним «винуватцем» стала нафта.

Нафтовий капкан для золота

Третій тиждень масштабного конфлікту на Близькому Сході ознаменувався атаками на ключову енергетичну інфраструктуру. Ціни на сиру нафту стрімко наблизилися до позначки $100 за барель після обміну ударами між США та Іраном по експортних центрах.

Саме цей стрибок вартості енергоносіїв «підставив підніжку» золоту. Дорога нафта автоматично означає зростання інфляції, а висока інфляція змушує Федеральну резервну систему (ФРС) США відмовлятися від планів щодо зниження відсоткових ставок.

Чому це важливо: Коли ставки високі, інвестори обирають облігації або депозити, які приносять реальний дохід. Золото ж не приносить відсотків, тому в умовах «дорогих грошей» воно втрачає свою привабливість.

Ставка на виживання: ФРС змінює правила гри

Трейдери, які ще місяць тому сподівалися на пом’якшення монетарної політики, тепер змінили прогнози.

Засідання ФРС: На цьому тижні ринок практично не очікує зниження ставок. Споживчий песимізм: Настрої американців впали до 3-місячного мінімуму. Люди бояться захмарних цін на бензин, що сповільнює економічне зростання. Ефект доміно: Падіння споживання + високі витрати на запозичення = тиск на дорогоцінні метали.

Геополітичний тупик: Трамп та Іран

Невизначеність додають і дипломатичні ігри. Хоча Дональд Трамп натякає на можливість угоди з Тегераном, його адміністрація вимагає значно жорсткіших умов. Водночас Іран офіційно заперечує будь-які переговори. Аналітики припускають, що активна фаза конфлікту може тривати ще 4-6 тижнів, що змушує інвесторів виходити з ризикових активів і шукати кеш.

Що з цінами зараз?

На ранкових торгах 16 березня зафіксовано такі показники:

Золото (спот): упало на 0,7% — до $4 986,34 за унцію.

Срібло: знизилося до $80,03 .

Нафта: утримується на рівні $97,80.

Чи варто продавати золото?

Попри поточне падіння, золото все ще додало 16% вартості з початку року. Деякі експерти Bloomberg вважають, що нинішнє піке — це лише тимчасова реакція на «нафтовий шок». Якщо світ увійде у стан стагфляції (висока інфляція при нульовому зростанні економіки), золото може знову стати єдиним активом, здатним врятувати капітал у довгостроковій перспективі.