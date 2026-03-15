В Ізраїлі озвучили терміни війни проти Ірану

Ізраїль планує продовжувати свою військову компанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Наразі ще "тисячі" цілей залишаються невиконаними.

Про це заявила прес-секретар Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її коментар для CNN .

"Попереду у нас тисячі цілей. Ми готові, в координації з нашими союзниками зі США, і розробляємо плани щонайменше до європейського свята Песах, приблизно через три тижні. І в нас є більш масштабні плани на період ще понад три тижні після цього", - сказала бригадний генерал.

Вона додала, що Ізраїль "працює не за секундоміром або розкладом, а для досягнення своїх цілей, які полягають у тому, щоб "серйозно послабити іранський режим".

За даними Армії оборони Ізраїлю, від початку військової компанії 28 лютого, ВПС Ізраїлю завдали близько 400 ударів по західній і центральній частині Ірану, зосередивши зусилля на руйнуванні інфраструктури та нанесенні ударів по бійцях вогневих, оборонних і виробничих підрозділів.

Водночас ізраїльські офіційні особи кажуть, що спільно з початку початку війни, США та Ізраїль уже завдали ударів по тисячах цілей.

Також прессекретарка Армії оборони Ізраїлю зазначила, що масштабна операція Ізраїлю та США проти Ірану, підштовхнула ліванську "Хезболлу" до участі в конфлікті, на відміну від їхнього рішення залишитися осторонь під час 12-денної війни влітку 2025 року.

CNN додало, що за словами іранських офіційних осіб, військові операції Ізраїлю в Лівані можуть тривати і після закінчення війни проти Ірану. Наразі Ізраїль на потягне додаткові війська до свого північного кордону, щоб захопити територію і відтіснити "Хезболлу".