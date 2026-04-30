Ізраїль жорстко відповів на звинувачення України в купівлі краденого зерна

20:19 30.04.2026 Чт
2 хв
В Ізраїлі не повірили в походження зерна, і зажадали додаткових доказів
aimg Анастасія Никончук
Фото: зерновоз (GettyImages)

МЗС Ізраїлю зазначило, що український запит про правову допомогу щодо судна з краденим з України зерном, поданий 28 квітня, містив недостатньо фактичної інформації і не був підкріплений доказами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Ізраїлю в мережі Х.

Зерно розбрату. Чому між Україною та Ізраїлем спалахнув новий скандал

В офіційному повідомленні МЗС Ізраїлю зазначено, що документ, надісланий українською стороною ввечері у вівторок, 28 квітня, містив суттєві прогалини у фактичній базі та не містив підтверджувальних матеріалів.

У зв'язку з цим ізраїльська поліція звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткові відомості та докази відповідно до вимог національного законодавства.

У заяві також зазначено, що Ізраїль діє суворо в межах правового поля і всі рішення ухвалюються на підставі закону.

"Ізраїль дотримується верховенства закону, і його влада завжди діятиме відповідно до законодавства."

Варто підкреслити, що судно PANORMITIS з українським зерном, яке, за даними, було вивезено незаконно, не буде заходити в ізраїльський порт для розвантаження, що розцінюється як позитивний результат. В Україні зазначають, що це стало можливим завдяки застосуванню правових і дипломатичних інструментів.

При цьому, імпортер з Ізраїлю вирішив не проводити розвантаження зерна, вивезеного з України, побоюючись можливих наслідків у вигляді міжнародних санкцій.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна планує посилити протидію російському тіньовому флоту та ініціювати введення нових санкцій у відповідь на масштабне вивезення зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих територій.

За його словами, такі дії вимагають більш жорсткої міжнародної реакції та додаткових обмежувальних заходів.

Нагадуємо, що прессекретар МЗС України Георгій Тихий у мережі X відреагував на публічне листування з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, зазначивши, що українська сторона розраховує на практичні кроки, а не на обмін заявами в публічному просторі.

Більше по темі:
