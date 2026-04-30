Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Израиль жестко ответил на обвинения Украины в покупке краденого зерна

20:19 30.04.2026 Чт
2 мин
В Израиле не поверили в происхождение зерна, и потребовали дополнительных доказательств
aimg Анастасия Никончук
Фото: зерновоз (GettyImages)

МИД Израиля отметил, что украинский запрос о правовой помощи касательно судна с краденым из Украины зерном, поданный 28 апреля, содержал недостаточно фактической информации и не был подкреплен доказательствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Израиля в сети Х.

В официальном сообщении МИД Израиля отмечается, что документ, направленный украинской стороной вечером во вторник, 28 апреля, содержал существенные пробелы в фактической базе и не включал подтверждающих материалов.

В связи с этим израильская полиция обратилась к украинской прокуратуре с просьбой предоставить дополнительные сведения и доказательства в соответствии с требованиями национального законодательства.

В заявлении также указано, что Израиль действует строго в рамках правового поля и все решения принимаются на основании закона.

"Израиль соблюдает верховенство закона, и его власти всегда будут действовать в соответствии с законодательством."

Стоит подчеркнуть, что судно PANORMITIS с украинским зерном, которое, по данным, было вывезено незаконно, не будет заходить в израильский порт для разгрузки, что расценивается как позитивный результат. В Украине отмечают, что это стало возможным благодаря применению правовых и дипломатических инструментов.

При этом, импортер из Израиля решил не проводить разгрузку зерна, вывезенного из Украины, опасаясь возможных последствий в виде международных санкций.

А министр инстранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует усилить противодействие российскому теневому флоту и инициировать введение новых санкций в ответ на масштабный вывоз зерна, незаконно вывезенного с временно оккупированных территорий.

По его словам, такие действия требуют более жесткой международной реакции и дополнительных ограничительных мер.

Напоминаем, что пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в сети X отреагировал на публичную переписку с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, отметив, что украинская сторона рассчитывает на практические шаги, а не на обмен заявлениями в публичном пространстве.

