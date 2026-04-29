ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна та Ізраїль поскандалили в X через крадене зерно

16:47 29.04.2026 Ср
2 хв
Весь світ спостерігає за скандалом у мережі
aimg Анастасія Никончук
Фото: зерно (GettyImages)

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі X прокоментував публічне листування з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром, підкресливши, що Київ очікує конкретних дій, а не обміну заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в мережі Х.

Поскандалили два МЗС у мережі

Дипломатична дискусія між українською та ізраїльською сторонами розгорнулася в публічній площині.

Приводом стало звернення України щодо судна "ПАНОРМІТІС", яке, за даними слідства, могло перевозити зерно з тимчасово окупованих територій.

У Києві наполягають: ситуація потребує не обговорень у соцмережах, а чіткої реакції.

Відповідь Тихого: чекаємо не слів, а рішень

Георгій Тихий відреагував на публікацію ізраїльського міністра, заявивши:

"З повагою, Ваша Високоповажносте, ми очікуємо дій, а саме припинення Державою Ізраїль приймання зерна, вкраденого з тимчасово окупованих Україною територій", - написав речник.

Також Тихий зазначив, що очікує будь-якої реакції від ізраїльської влади.

"У разі вжиття таких заходів, ми будемо раді отримати відповідні повідомлення через X (колишній Twitter), WhatsApp, Signal, електронну пошту, поштові відправлення або будь-який інший зручний для Вашої Високоповажності канал зв'язку", - резюмував представник МЗС.

Позиція Ізраїлю: претензії до форми звернення

Гідеон Саар у відповідь вказав на процедуру подання запиту:

"Можна було б очікувати подання юридичного запиту перед публікацією твіту. Ви вчинили інакше, зі своїх власних причин. Зрештою, ви відправили запит пізно ввечері і тепер публікуєте ще один твіт. Запит наразі розглядається відповідними органами", - зазначив представник ізраїльського МЗС.

Що вимагає Україна

У МЗС підкреслюють, що йдеться не про "твіттер-дипломатію". Україна офіційно надіслала запит через дипломатичні та правові канали.

Генеральна прокуратура звернулася до ізраїльської сторони на підставі рішення суду про арешт судна.

Київ наполягає: це конкретне звернення про міжнародну правову допомогу, яке потребує серйозного розгляду.

Нагадуємо, що між Україною та Ізраїлем розгорівся дипломатичний конфлікт на тлі звинувачень у закупівлі зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій, що викликало різку реакцію Києва та призвело до обміну заявами на рівні зовнішньополітичних відомств.

Зазначимо, що Україна надіслала Ізраїлю офіційний запит про міжнародну правову допомогу у зв'язку із судном "ПАНОРМІТІС", яке, за даними слідства, могло перевозити зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Україна
Новини
Аналітика
