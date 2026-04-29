ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга обіцяє жорстку відповідь за крадіжку зерна та анонсує полювання на тіньовий флот РФ

20:15 29.04.2026 Ср
2 хв
Міністр анонсував жорсткі кроки проти РФ та пособників
aimg Сергій Козачук
Сибіга обіцяє жорстку відповідь за крадіжку зерна та анонсує полювання на тіньовий флот РФ Фото: Росія вивезла з ТОТ сотні тисяч тонн зерна (Getty Images)

Україна посилить заходи проти російського тіньового флоту та ініціюватиме нові санкції через масове вивезення вкраденого зерна з окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Читайте також: Україна та Ізраїль поскандалили в X через крадене зерно

Масштаби незаконного експорту

За словами міністра, лише за перші чотири місяці 2026 року зафіксовано близько 50 прямих рейсів російських суден із закритих українських портів до третіх країн.

За цей період з тимчасово окупованих територій було незаконно вивезено понад 850 000 тонн зерна.

Найбільшим хабом для транспортування краденого збіжжя став Севастополь, через який пройшло більше ніж 50% від загального обсягу. Ще 13% вантажів відправили з портів Азовського моря - Маріуполя та Бердянська.

Схеми обходу санкцій

Міністр підкреслив, що Росія намагається приховати незаконну торгівлю за допомогою технічних маніпуляцій.

Зокрема, екіпажі суден вимикають транспондери, підміняють координати та здійснюють перевантаження продукції з одного борта на інший у відкритому морі.

Україна вже має дані про конкретні судна, компанії та їхніх власників, а також послідовно порушує питання закритих портів у межах Міжнародної морської організації (IMO).

У грудні 2023 року Асамблея IMO ухвалила відповідну резолюцію, закликавши розслідувати подібні порушення.

Реакція та посилення обмежень

Сибіга наголосив, що Україна буде жорстко реагувати на крадіжки майна, згадавши болісний досвід Голодомору.

Київ планує ініціювати нові санкційні пакети в межах ЄС, G7 та інших юрисдикцій проти всіх причетних до роботи тіньового флоту.

"Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень", - заявив глава МЗС.

Скандал із краденим зерном та Ізраїлем

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю останньою краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

У МЗС зазначали, що вантажі із викраденим збіжжям надходили не лише до Ізраїлю, а й до країн Африки та інших регіонів.

Київ уже офіційно звернувся до Єрусалима через дипломатичні та юридичні канали щодо судна-порушника, наголошуючи, що очікує конкретних дій замість емоційних заяв.

Водночас Україна та ЄС готують спільний санкційний удар по всьому "тіньовому зерновому флоту" Росії, який зачепить як власників, так і капітанів суден-мародерів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна МЗС України Російська Федерація Ізраїль Андрій Сибіга
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
