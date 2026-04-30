Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна через загрозу санкцій, - ЗМІ
Ізраїльський імпортер відмовився розвантажувати викрадене в Україні зерно через ризик потрапити під міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
Зазначається, що компанія "Ценципер", один із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовився від вантажу зерна, доставка якого до порту Хайфи викликала дипломатичний скандал з Україною.
За даними ЗМІ, у "Ценципері" повідомили постачальника, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.
Згідно із повідомленням, ізраїльські імпортери побоюються потрапити під європейські санкції та звинувачують уряд у відсутності допомоги та інформаційного супроводу.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи прибуло судно із зерном, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.
Попри заклики української влади до Ізраїлю не приймати вантаж, його все ж розвантажили. Уже цього тижня до Ізраїлю прибуло друге судно з краденим українським зерном.
Україна знову закликала ізраїльську владу не приймати вантаж. При цьому, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали в МЗС.
За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі таких дій українська влада почала готувати новий пакет санкцій.
