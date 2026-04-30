Ізраїль не впустив судно з краденим українським зерном: реакція МЗС та генпрокурора

13:00 30.04.2026 Чт
2 хв
Санкції проти "тіньового зернового флоту" РФ будуть й далі посилюватись
aimg Валерій Ульяненко
Ізраїль не впустив судно з краденим українським зерном: реакція МЗС та генпрокурора Ілюстративне фото: Ізраїль відмовився приймати судно з краденим зерном (Getty Images)

Судно PANORMITIS з краденим українським зерном не здійснюватиме розвантаження в Ізраїлі, що є "позитивним кроком". Це свідчить про ефективність правових та дипломатичних заходів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги та допис генпрокурора Руслана Кравченка.

Читайте також: Україна та Ізраїль поскандалили в X через крадене зерно

"Це також є чітким сигналом для всіх інших суден, капітанів, операторів, страховиків та урядів: не купуйте вкрадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину", - наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжує відстежувати PANORMITIS та застерігає всіх від будь-яких операцій з ним. Крім того, міжнародні санкційні заходи проти "тіньового зернового флоту" Росії будуть посилюватись й надалі.

"Чергову спробу російської сторони легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій України, зірвано", - підкреслив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води після вжиття Києвом комплексу процесуальних заходів.

"Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту", - наголосив він.

Фіксація правопорушення на міжнародному рівні

Кравченко зауважив, що Ізраїль розпочав виконання запиту на підставі матеріалів, переданих Україною у межах міжнародного правового співробітництва.

"Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", - зазначив він.

Генпрокурор додав, що вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.

Нагадуємо, між Україною та Ізраїлем розгорівся дипломатичний конфлікт через звинувачення у закупівлі краденого з тимчасово окупованих територій зерна. Це викликало різку реакцію Києва та призвело до обміну заявами на рівні зовнішньополітичних відомств.

Зазначимо, Україна надіслала Ізраїлю офіційний запит про міжнародну правову допомогу у зв'язку із судном PANORMITIS, яке, згідно з даними слідства, могло перевозити крадене українське зерно.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
