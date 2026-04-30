Ізраїль не впустив судно з краденим українським зерном: реакція МЗС та генпрокурора
Судно PANORMITIS з краденим українським зерном не здійснюватиме розвантаження в Ізраїлі, що є "позитивним кроком". Це свідчить про ефективність правових та дипломатичних заходів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги та допис генпрокурора Руслана Кравченка.
"Це також є чітким сигналом для всіх інших суден, капітанів, операторів, страховиків та урядів: не купуйте вкрадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину", - наголосив міністр.
Він додав, що Україна продовжує відстежувати PANORMITIS та застерігає всіх від будь-яких операцій з ним. Крім того, міжнародні санкційні заходи проти "тіньового зернового флоту" Росії будуть посилюватись й надалі.
"Чергову спробу російської сторони легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій України, зірвано", - підкреслив Кравченко.
Генпрокурор зазначив, що PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води після вжиття Києвом комплексу процесуальних заходів.
"Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту", - наголосив він.
Фіксація правопорушення на міжнародному рівні
Кравченко зауважив, що Ізраїль розпочав виконання запиту на підставі матеріалів, переданих Україною у межах міжнародного правового співробітництва.
"Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", - зазначив він.
Генпрокурор додав, що вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.
Нагадуємо, між Україною та Ізраїлем розгорівся дипломатичний конфлікт через звинувачення у закупівлі краденого з тимчасово окупованих територій зерна. Це викликало різку реакцію Києва та призвело до обміну заявами на рівні зовнішньополітичних відомств.
Зазначимо, Україна надіслала Ізраїлю офіційний запит про міжнародну правову допомогу у зв'язку із судном PANORMITIS, яке, згідно з даними слідства, могло перевозити крадене українське зерно.