Ізраїль заявив про чергову ракетну атаку з боку Ємену і роботу ППО

З території Ємену ввечері 30 грудня була запущена балістична ракета у бік Ізраїлю, внаслідок чого у центральній частині країни була оголошена повітряна тривога. Повітряна ціль була перехоплена засобами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ).

За даними ізраїльського військового відомства, у низці кількох районах центрального Ізраїлю близько одинадцятої години вечора у понеділок пролунали сирени через "снаряд, випущений з Ємену".

Пізніше у ЦАХАЛ заявили, що завдяки роботі систем протиповітряної оборони була перехоплена ракета, запущена з Ємену. Зазначається, що вона була збита перед тим, як "перетнути територію Ізраїлю".

"У зв'язку з можливістю потрапляння осколків з перехоплення були включені сирени", - додали ізраїльські військові.

Як пише ізраїльське видання Times of Israel, йдеться про балістичну ракету, яку, скоріш за все, запустили з Ємену бойовики-хусити.

За даними ізраїльських ЗМІ, загалом минулого місяця хусити випустили по Ізраїлю 11 балістичних ракет і щонайменше 9 безпілотників.

Як розповіли представники швидкої допомоги Маген-Девід-Адом, повідомлень про будь-яких поранених в результаті ракетного пуску по центральній частині Ізраїлю з Ємену вони не отримували.

Разом з тим медики додали, що кілька людей постраждали "від гострого занепокоєння", коли поспішали в бомбосховища.

Пізніше стало відомо, що фрагменти балістичної ракети впали на в'їзді до району Рамат-Бейт-Шемеш-Алеф поблизу Єрусалиму. Зазначається, що обійшлося без значних пошкоджень.

בית שמש pic.twitter.com/R2ra1DkEfd — Real News IL (@RealNewsIL) December 30, 2024

Атаки з боку Ємену на Ізраїль

Нагадаємо, бойовики-хусити з Ємену не рідко завдають ударів по території Ізраїлю, а свої обстріли вони пояснюють підтримкою терористичної організації ХАМАС, яке минулої весни здійснило широкомасштабний напад на Ізраїль, після чого ЦАХАЛ розпочала військову операцію у Секторі Газа.

Додамо також, що хусити обстрілюють комерційні кораблі та інші судна, що рухаються Аденською протокою і Червоним морем.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня єменські хусити знову випустили ракету по Ізраїлю. Протиповітряна оборона ЦАХАЛ тоді успішно збила повітряну ціль.

24 грудня в Ізраїлі заявили про черговий обстріл з Ємену і перехоплення ракети.

Пізніше стало відомо, що при відбитті ракетної атаки хуситів Ізраїль вперше використав систему THAAD, надану раніше Сполученими Штатами Америки.

Також нагадаємо, на початку жовтня хусити атакували балістичною ракетою Ізраїль, але вона була успішно перехоплена засобами ППО ЦАХАЛ.

Перед тим, 15 вересня, ракета хуситів уперше вдарила по центральній частині Ізраїлю, але її також знищила протиповітряна оборона. А наприкінці вересня хусити також запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва.