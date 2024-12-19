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Ємен атакував ракетою Ізраїль: оприлюднене відео

Четвер 19 грудня 2024 04:08
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Ємен атакував ракетою Ізраїль: оприлюднене відео Фото: Ізраїль атакували ракетою з Ємену (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Єменські хусити випустили ракету по Ізраїлю. Протиповітряна оборона ЦАХАЛ успішно збила ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Сили протиповітряної оборони Ізраїлю збили випущену з Ємену ракету. Ціль не входила у повітряний простір країни.

За даними військових, сирени повітряної тривоги спрацювали через побоювання, що падіння уламків від перехоплення може завдати поранення цивільним жителям.

Обстріли Ізраїлю з боку єменських хуситів

Нагадаємо, на початку жовтня єменські хусити атакували балістичною ракетою Ізраїль. Ворожу ціль успішно перехопила ізраїльська протиповітряна оборона.

15 вересня ракета хуситів уперше вдарила по центральній частині Ізраїлю, але її збила протиповітряна оборона.

Наприкінці вересня хусити також запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва невдовзі після приземлення на летовищі літака ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

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