ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хусити запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю.

Неділя 29 вересня 2024 02:17
UA EN RU
Хусити запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю. Фото: хусити (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва. Це сталося у момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повернувся до країни.

Про це заявив лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та інші ЗМІ.

За його словами, запуск ракети був присвячений безпосередньо висадці Нетаньяху в Ізраїлі.

У свою чергу армія оборони Ізраїлю заявила, що ракета, випущена щонайменше через півгодини після приземлення літака Нетаньяху в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, була збита засобами ППО "за межами країни".

Крім того, у телевізійній промові Абдул Малік аль-Хуті присягнув, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". Його заява прозвучала через кілька годин після того, як ліванське терористичне угруповання підтвердило, що главу "Хезболли" було вбито в п'ятницю внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

"Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними", - сказав лідер хуситів.

Також він додав, що його повстанці, які підтримуються Іраном, націлені на "покращення показників" після попередніх ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль
NEWS
У Зеленського сказали, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії
У Зеленського сказали, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським