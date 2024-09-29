Хусити запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю.

У суботу ввечері хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва. Це сталося у момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повернувся до країни.

Про це заявив лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та інші ЗМІ.

За його словами, запуск ракети був присвячений безпосередньо висадці Нетаньяху в Ізраїлі.

У свою чергу армія оборони Ізраїлю заявила, що ракета, випущена щонайменше через півгодини після приземлення літака Нетаньяху в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, була збита засобами ППО "за межами країни".

Крім того, у телевізійній промові Абдул Малік аль-Хуті присягнув, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". Його заява прозвучала через кілька годин після того, як ліванське терористичне угруповання підтвердило, що главу "Хезболли" було вбито в п'ятницю внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

"Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними", - сказав лідер хуситів.

Також він додав, що його повстанці, які підтримуються Іраном, націлені на "покращення показників" після попередніх ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю.