Ізраїль намагалися атакувати балістикою з території Ємену

По Ізраїлю сьогодні, 7 жовтня, запускали балістичну ракету з території Ємену. На цьому тлі було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю в Telegram .

При цьому Ізраїль не уточнює, хто саме запустив ракету по території країни.

Вже за кілька хвилин військові уточнили, що ворожа ракета була успішно перехоплена Військово-повітряними силами Ізраїлю.

Близько 17:50 ЦАХАЛ попередив, що повітряна тривога в центральній частині Ізраїлю пов'язана з пуском ракети класу "земля-земля" з території Ємену.

Що передувало

Нагадаємо, що на території Ємену діють бойовики хусити, які вже неодноразово атакували Ізраїль.

Зокрема, 15 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що ракета хуситів уперше досягла центральної частини Ізраїлю, її збила протиповітряна оборона. На цьому тлі глава ізраїльського уряду пообіцяв бойовикам відповідь.

Вже 29 вересня хусити заявили, що вони запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва в той момент, коли там приземлився літак Нетаньяху.

Але пізніше ЦАХАЛ уточнив, що ракета була випущена щонайменше через півгодини після приземлення літака Нетаньяху, її збили.

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