В Ізраїлі заявили про черговий обстріл з Ємену і роботу ППО

Ізраїльські військові у ніч проти 24 грудня заявили про роботу систем протиповітряної оборони через снаряд, запущений у бік країни з території Ємену. Повітряна ціль під час чергового обстрілу була перехоплена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ).

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що близько 01:46 у кількох районах в центральній частині країни пролунали сирени. Це було пов'язане зі снарядом, який був випущений у бік Ізраїлю з Ємену.

Після цього у ЦАХАЛ відзвітували про збиття єменського боєприпасу, який не долетів до ізраїльської території.

"Після сирен, які пролунали нещодавно, снаряд, випущений з Ємену, був перехоплений перед тим, як перетнути територію Ізраїлю", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

У ЦАХАЛ додали, що через ризик падіння осколків у результаті роботи ППО були включені сирени щодо ракетної небезпеки.

Обстріли Ізраїлю з боку Ємену

Нагадаємо, бойовики єменського руху хуситів далеко не вперше завдають ударів по ізраїльській території. Загалом бойовики свої обстріли пояснюють підтримкою терористичної організації ХАМАС, яке минулої весни здійснило широкомасштабний напад на Ізраїль, після чого ЦАХАЛ розпочала військову операцію у Секторі Газа.

Також хусити обстрілюють комерційні суда, що рухаються Аденською протокою і Червоним морем.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня хусити атакували балістичною ракетою Ізраїль. Ворожу ціль успішно перехопила ізраїльська протиповітряна оборона.

Нагадаємо також, 15 вересня ракета хуситів уперше вдарила по центральній частині Ізраїлю, але її також знищила протиповітряна оборона.

Наприкінці вересня хусити також запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва.

Крім того, 19 грудня стало відомо, що єменські хусити знову випустили ракету по Ізраїлю. Протиповітряна оборона ЦАХАЛ тоді успішно збила ворожий об'єкт.