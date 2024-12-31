Израиль заявил об очередной ракетной атаке со стороны Йемена и работе ПВО

С территории Йемена вечером 30 декабря была запущена баллистическая ракета в сторону Израиля, в результате чего в центральной части страны была объявлена воздушная тревога. Воздушная цель была перехвачена средствами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ).

По данным израильского военного ведомства, в ряде нескольких районах центрального Израиля около одиннадцати часов вечера в понедельник прозвучали сирены из-за "снаряда, выпущенного из Йемена".

Позже в ЦАХАЛ заявили, что благодаря работе систем противовоздушной обороны была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Отмечается, что она была сбита перед тем, как "пересечь территорию Израиля".

"В связи с возможностью попадания осколков с перехвата были включены сирены", - добавили израильские военные.

Как пишет израильское издание Times of Israel, речь идет о баллистической ракете, которую, скорее всего, запустили из Йемена боевики-хуситы.

По данным израильских СМИ, всего в прошлом месяце хуситы выпустили по Израилю 11 баллистических ракет и по меньшей мере 9 беспилотников.

Как рассказали представители скорой помощи Маген-Девид-Адом, сообщений о каких-либо раненых в результате ракетного пуска по центральной части Израиля из Йемена они не получали.

Вместе с тем медики добавили, что несколько человек пострадали "от острого беспокойства", когда спешили в бомбоубежища.

Позже стало известно, что фрагменты баллистической ракеты упали на въезде в район Рамат-Бейт-Шемеш-Алеф вблизи Иерусалима. Отмечается, что обошлось без значительных повреждений.

בית שמש pic.twitter.com/R2ra1DkEfd - Real News IL (@RealNewsIL) 30 декабря 2024 года

Атаки со стороны Йемена на Израиль

Напомним, боевики-хуситы из Йемена нередко наносят удары по территории Израиля, а свои обстрелы они объясняют поддержкой террористической организации ХАМАС, которая прошлой весной совершила широкомасштабное нападение на Израиль, после чего ЦАХАЛ начала военную операцию в Секторе Газа.

Добавим также, что хуситы обстреливают коммерческие корабли и другие суда, движущиеся Аденским проливом и Красным морем.

Как сообщалось ранее, 19 декабря йеменские хуситы снова выпустили ракету по Израилю. Противовоздушная оборона ЦАХАЛ тогда успешно сбила воздушную цель.

24 декабря в Израиле заявили об очередном обстреле из Йемена и перехвате ракеты.

Позже стало известно, что при отражении ракетной атаки хуситов Израиль впервые использовал систему THAAD, предоставленную ранее Соединенными Штатами Америки.

Также напомним, в начале октября хуситы атаковали баллистической ракетой Израиль, но она была успешно перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛ.

Перед тем, 15 сентября, ракета хуситов впервые ударила по центральной части Израиля, но ее также уничтожила противовоздушная оборона. А в конце сентября хуситы также запустили ракету по аэропорту Тель-Авива.