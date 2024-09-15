Хусити вперше досягли ракетою центральної частини Ізраїлю. Нетаньяху пообіцяв відповідь

Випущена хуситами, які контролюють північний Ємен, ракета вперше досягла центральної частини Ізраїлю, де була збита силами протиповітряної оборони. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що хусити заплатять за це "високу ціну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник єменського угруповання сказав, що удару було завдано новою гіперзвуковою балістичною ракетою, яка подолала 2040 км всього за 11,5 хвилин.

Ізраїльський військовий чиновник сказав, що ракета була вражена перехоплювачем і розкололася в повітрі, але не була повністю знищена.

Сирени повітряної тривоги пролунали в Тель-Авіві та по всьому центральному Ізраїлю за кілька хвилин до удару, приблизно о 6:35 ранку за місцевим часом (03:35 за Гринвічем), змусивши жителів шукати укриття.

Уламки ракети впали на поля та біля залізничної станції. Безпосередніх втрат немає, але дев'ятеро людей отримали легкі поранення, шукаючи укриття.

На щотижневому засіданні кабінету міністрів Нетаньяху сказав, що хусити мають знати, що Ізраїль стягуватиме "високу ціну" за напади.

Удари хуситів по Ізраїлю

Хусити неодноразово обстрілювали Ізраїль ракетами та безпілотниками, як вони кажуть, на знак солідарності з палестинцями.

Безпілотник, який у липні вперше впав на Тель-Авів, убив одну людину та поранив чотирьох. Внаслідок ізраїльських авіаударів у відповідь по військових об'єктах хуситів поблизу порту Ходейда загинули шість і отримали поранення 80 осіб.

Раніше хуситські ракети не проникали глибоко в повітряний простір Ізраїлю, і єдина ракета, яка, як повідомляється, влучила в ізраїльську територію, впала на відкритому просторі поблизу порту Ейлат у Червоному морі в березні.