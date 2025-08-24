ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах хуситів у столиці Ємену, - ЗМІ

Ємен, Неділя 24 серпня 2025 17:09
UA EN RU
Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах хуситів у столиці Ємену, - ЗМІ Ілюстративне фото: бойовики проіранського руху хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ізраїльська бойова авіація вдень 24 серпня завдала удару по столиці Ємену, місту Сана. Мішенню були об'єкти, які належать проіранському руху "Ансар Аллах" (хусити).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевих єменських ЗМІ.

Прохуситські єменські ЗМІ стверджують, що під ударом опинилися енергетичні об'єкти. Телеканал Al Masirah повідомив, що атака була спрямована на паливозаправну станцію компанії Yemen Petroleum Company (YPC) та електростанцію "Хазіз".

Водночас за словами мешканців Сани, які погодилися дати коментарі західним журналістам, удари були спрямовані на район президентського палацу в столиці та ракетні об'єкти хуситів. Про постраждалих поки що невідомо.

Удар було завдано після того, як 22 серпня хусити запустили по Ізраїлю безпілотник і балістичну ракету з касетною боєголовкою. Армія оборони Ізраїлю не надавала коментарів щодо атаки.

Удари Ізраїлю по Ємену

Нагадаємо, 4 травня хусити завдали удару балістичною ракетою по ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. У відповідь Ізраїль атакував Ємен. Повітряні сили завдали ударів по портовому місту Ходейда.

14 червня надійшло повідомлення про те, що Ізраїль знову вдарив по Ємену. Припускалося, що ЦАХАЛ ліквідував главу хуситів Мухаммеда Аль-Гамарі.

7 липня Армія оборони Ізраїлю провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши потужних ударів по об'єктах хуситів. В тому числі під удари потрапили порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Ємен
Новини
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"