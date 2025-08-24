Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах хуситів у столиці Ємену, - ЗМІ

Ізраїльська бойова авіація вдень 24 серпня завдала удару по столиці Ємену, місту Сана. Мішенню були об'єкти, які належать проіранському руху "Ансар Аллах" (хусити).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевих єменських ЗМІ.

Прохуситські єменські ЗМІ стверджують, що під ударом опинилися енергетичні об'єкти. Телеканал Al Masirah повідомив, що атака була спрямована на паливозаправну станцію компанії Yemen Petroleum Company (YPC) та електростанцію "Хазіз".

Водночас за словами мешканців Сани, які погодилися дати коментарі західним журналістам, удари були спрямовані на район президентського палацу в столиці та ракетні об'єкти хуситів. Про постраждалих поки що невідомо.

Удар було завдано після того, як 22 серпня хусити запустили по Ізраїлю безпілотник і балістичну ракету з касетною боєголовкою. Армія оборони Ізраїлю не надавала коментарів щодо атаки.