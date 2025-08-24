Израиль нанес авиаудар по объектам хуситов в столице Йемена, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местных йеменских СМИ.

Прохуситские йеменские СМИ утверждают, что под ударом оказались энергетические объекты. Телеканал Al Masirah сообщил, что атака была направлена на топливозаправочную станцию компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанцию "Хазиз".

В то же время по словам жителей Саны, которые согласились дать комментарии западным журналистам, удары были направлены на район президентского дворца в столице и ракетные объекты хуситов. О пострадавших пока неизвестно.

Удар был нанесен после того, как 22 августа хуситы запустили по Израилю беспилотник и баллистическую ракету с кассетной боеголовкой. Армия обороны Израиля не предоставляла комментариев относительно атаки.