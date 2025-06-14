Ізраїль вдарив по Ємену, ймовірно ліквідований очільник хуситів, - ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю вдарила по території Ємену та, ймовірно, ліквідувала очільника угруповання єменських хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За інформацією джерел видання у сфері оборони, нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Ємену.
За словами ізраїльських офіційних осіб, ціллю ізраїльського удару був військовий начальник штабу хуситів Мухаммед Аль-Гамарі.
Збройні сили Ізраїлю ще не надали офіційного коментаря щодо цього інциденту.
Військове зіткнення між Ізраїлем та Іраном
Тривала відсутність прогресу в переговорах щодо ядерної програми, призвели до прямого воєнного зіткнення між Ізраїлем та Іраном.
В ніч на 13 червня Ізраїль вчинив масовану атаку з повітря на іранські військові та ядерні об'єкти, атакувавши понад 100 цілей. Під час обстрілу Тегерану було ліквідовано 20 іранських високопоставлених командирів та кілька вчених, що брали участь в ядерній програмі.
У відповідь, Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні 150 балістичних ракет. Внаслідок обстрілу, в Тель-Авіві та інших містах сталися численні руйнування і постраждали десятки цивільних людей.
Ізраїльська та іранська армії другу добу продовжують з перервами обмінюватися ракетними ударами.
Ввечері 14 червня, Іран знову розпочав масовану атаку балістичними ракетами на Ізраїль.
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