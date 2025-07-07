Уперше за кілька місяців: хусити завдали удару по судну в Червоному морі

Єменські хусити 6 липня напали на судно за 51 морську милю на південний схід від портового міста Ходейда в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і звіт Агентства морських торговельних операцій Британії (UKMTO).

Грецький суховантаж Magic Seas під прапором Ліберії було атаковано за допомогою безпілотних катерів, стрілецької зброї та ручних гранатометів. Моряки, які перебували на судні, відкрили вогонь у відповідь.

"Два безпілотні надводні апарати вдарили по лівому борту судна, пошкодивши вантаж судна. Ще два було перехоплено та знищено", - повідомили в UKMTO.

Під час інциденту корабель загорівся і почав йти під воду. Інформація про поранених членів екіпажу не надходила. За словами джерел в агентстві, моряки покинув судно.

Хусити пізніше взяли на себе відповідальність за атаку. Вони заявили, що напали на суховантаж на знак "підтримки" палестинців у Газі.

Примітно, що це був перший подібний напад хуситів у життєво важливому судноплавному коридорі в Червоному морі з середини квітня. Тоді в районі Адена вперше за кілька місяців члени єменського угруповання слідували на невеликих суднах за кораблем і вели по ньому вогонь.