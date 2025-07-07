Ізраїль розбомбив об'єкти хуситів у Ємені: які цілі зазнали ударів
Армія оборони Ізраїлю провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши потужних ударів по об'єктах хуситів.
Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в соцмережі Х.
"Доля Ємену - як доля Тегерана. У рамках операції "Чорний прапор" ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах режиму хуситів у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, по електростанції Рас-Катіб і по судну Galaxy Leader, яке захопили хусити приблизно два роки тому й наразі використовують для терористичної діяльності в Червоному морі", - повідомив Кац.
Глава ізраїльського оборонного відомства додав, що будь-хто, хто спробує атакувати Ізраїль, отримає удар у відповідь.
Водночас пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що для ударів по об'єктах хуситів у Ємені, зокрема, по трьох портах, використовувалися винищувачі.
"Серед цілей були порти Ходейда, Рас-Іса і Ас-Саліф. Їх використовують хусити для перевезення зброї іранського режиму, яку використовують для проведення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників. Удар було завдано у відповідь на неодноразові напади хуситів на Ізраїль, його цивільне населення і цивільну інфраструктуру, зокрема запуск безпілотних літальних апаратів і ракет "земля-земля" в напрямку ізраїльської території", - повідомили в ЦАХАЛі.
Також ізраїльські військові нагадали, що хусити використовують морський простір для проведення терористичної діяльності проти суден і глобальної морської торгівлі. "Уражені цілі демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях", - додали військові.
Оновлено о 1:28.Військові джерела в Ємені повідомили канал "Аль-Маядін", ніби ВПС відбили ізраїльську атаку на порт Ходейда.
"У першому залпі зенітних ракет нам вдалося витіснити десять ізраїльських бойових літаків із повітряного простору ще до того, як вони завдали ударів", - стверджували джерела.
Удари Ізраїлю по Ємену
Нагадаємо, 4 травня хусити завдали удару балістичною ракетою по ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон.
У відповідь Ізраїль атакував Ємен. Повітряні сили завдали ударів по портовому місту Ходейда.
14 червня надійшло повідомлення про те, що Ізраїль знову вдарив по Ємену. Передбачалося, що ЦАХАЛ ліквідував главу хуситів Мухаммеда Аль-Гамарі.
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