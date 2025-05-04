Балістична ракета хуситів вдарила по аеропорту в Ізраїлі: відео влучання

Єменські хусити, яких підтримує Іран, вдарили балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі 4 травня. Внаслідок влучання є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ракета хуситів впала у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги в межах периметра аеропорту. Аеропорт на певний час призупиняв роботу, але наразі відновив прийом літаків.

За попередніми данинами, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. Серед поранених двоє чоловіків 50 та 64 років, а також четверо жінок віком 22, 34, 38 та 54 роки. Ще у двох людей гостра реакція на стрес.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025



Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що не змогла перехопити балістичну ракету хуситів. Ізраїльські військові зробили кілька спроб перехоплення ракети, яка була випущена з Ємену, але всі вони були невдалими.

В Ізраїлі розслідують причину невдалого перехоплення ракети.

Footage shows the moment of the Houthis ballistic missile impact in the area of Ben Gurion Airport this morning. pic.twitter.com/fMbijXsv8p — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025



Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац після ракетної атаки хуситів заявив: "Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару".