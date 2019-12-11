Итоги саммита и новые цены на газ: новости за 10 декабря

Коллаж РБК-Украина

В Раде зарегистрировали изменения в закон об особом статусе Донбасса, палата представителей США выдвинула обвинения Трампу, "Нафтогаз" резко снизил цены на газ для населения. Подробнее о том, что произошло во вторник, 10 декабря, - в материале РБК-Украина

Раде предлагают внести изменения в закон об особом статусе Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Законопроект зарегистрирован под номером 2569.

В частности, предлагается внесение изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей". Текста проекта на сайте Верховной рады еще нет, но речь может идти о продлении закона об особом статусе ОРДЛО, о чем говорилось на саммите лидеров "нормандской четверки".

Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе

Президент России Владимир Путин исключает передачу Украине контроля над границей до амнистии на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают российские СМИ.

В частности, Путин заявил, что на нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. Он также обратил внимание, что Украина не ввела в действие закон об амнистии.

По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми

Самолет чилийских военно-воздушных сил, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВВС страны в Twitter.

На борту самолета были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбившийся борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.

Палата представителей США выдвинула обвинения Трампу

Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Как сообщил председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, Трампу выдвинуты два обвинения - в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.

Ожидается, что демократы проголосуют за вынесение официального обвинения Трампу до 12 декабря. После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената.

Умер бывший мэр Москвы Лужков

В одной из клиник Мюнхена (Германия) умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Российские СМИ пишут, что бывший московский мэр умер в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет до 2010 года, когда его уволили указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева с формулировкой "за утрату доверия".

"Нафтогаз" резко снизил цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО). Газ подешевел из-за укрепления гривны и падения импортных цен.

По данным пресс-службы, по сравнению с ноябрем цена снижена на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку) или 5132 грн с НДС.

Директору сгоревшего колледжа в Одессе сообщили о подозрении

Директору одесского колледжа, где в результате пожара погибли как минимум 12 человек, сообщили о подозрении. Об этом заявил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Беха, директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге в понедельник, 9 декабря, сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

Умерла солистка культовой группы Roxette: названа причина смерти

Умерла Мари Фредрикссон из группы Roxette. Сердце всемирно известной певицы и вокалистки легендарной шведской группы остановилось 9 декабря.

Солистка культовой поп-рок группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Шведская певица и легенда поп-рока скончалась от продолжительной болезни - звезда длительное время страдала от рака мозга.

В Киеве отремонтируют Центральный ж/д вокзал: как он будет выглядеть (фото)

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве отремонтируют, и выглядеть он будет совершенно по-другому. Там не будет стихийной торговли и неправильно припаркованных автомобилей. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

По словам главы УЗ, в ближайшее время на Prozorro выберут партнера, который возьмет в аренду более 10 тысяч квадратных метров торговых площадей центрального железнодорожного вокзала Киева.

Обнародован список самых популярных запросов украинцев в 2019 году

Компания Google подвела итоги года и опубликовала список самых популярных запросов украинцев за 2019 год. Выяснилось, что самым популярным запросом у наших людей был "Игра престолов 8 сезон" – финальный сезон культового сериала.

Также лидировали запросы "Зеленский" и "Юлия Началова". Украинских пользователей очень волновали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".