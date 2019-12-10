Директору сгоревшего колледжа в Одессе сообщили о подозрении

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Директора обвиняют в служебной халатности

Директору одесского колледжа, где в результате пожара погибли как минимум 12 человек, сообщили о подозрении. Об этом заявил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Беха, директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге в понедельник, 9 декабря, сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано было обеспечить безопасность", - сообщил Бех.

Также он отметил, что расследование пожара планируется завершить в первом квартале 2020 года.

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Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате пожара погибли 12 человек, более 30 человек пострадали. На данный момент проводятся поисковые работы. Четверо человек считаются пропавшими без вести.