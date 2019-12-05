ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе США могут проголосовать за импичмент Трампа до 12 декабря

Новости » В мире     05.12.2019 - 18:55
В Конгрессе США могут проголосовать за импичмент Трампа до 12 декабря
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената

Судебная коллегия Палаты представителей Конгресса США может проголосовать за объявление импичмента президента Америки Дональда Трампа до 12 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, в Палате представителей представят статьи официального обвинения в отношении Трампа. После этого вопрос об импичменте будет вынесен на голосование Конгресса.

Напомним, 5 декабря спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила председателю судебной палаты Джерри Надлеру подготовить статьи официального обвинения по делу об импичменте Трампа. Как отметила Пелоси, Трамп злоупотребил своей властью как президент.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгрессе США планируют завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. Если Конгресс поддержит импичмент президента, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената. Как сообщали в Конгрессе, рассмотрение импичмента планируют передать в Сенат в начале 2020 года.

При этом лидер большинства Сената, которое состоит из представителей Республиканской партии, Митч Макконнелл сообщал, что республиканцы не будут поддерживать импичмент Трампа и проголосуют против. Сам процесс расследования в Сенате может занять две недели.

Трамп прокомментировал доклад демократов об импичменте Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - NYT
Новости Украины Конгресс СШАДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь