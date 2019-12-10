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Раде предлагают внести изменения в закон об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     10.12.2019 - 20:10
Раде предлагают внести изменения в закон об особом статусе Донбасса
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Речь идет об особенностях местного самоуправления оккупированных районов Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Законопроект зарегистрирован под номером 2569.

В частности, предлагается внесение изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей". Текста проекта на сайте Верховной рады еще нет, но речь может идти о продлении закона об особом статусе ОРДЛО, о чем говорилось на саммите лидеров "нормандской четверки".

Напомним, президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе ОРДЛО будет продлен на один год.

"Будем его продолжать. Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", - заявил он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места установление мира на Донбассе.

По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. При этом российская сторона настаивает на прямых переговорах с боевиками из ОРДЛО.

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