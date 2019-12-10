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По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 08:12
По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сейчас ведутся поиски с целью найти выживших в результате авиакатастрофы по пути в Антарктиду

Самолет чилийских военно-воздушных сил, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВВС страны в Twitter.

Как отмечается, сейчас ведутся поиски с целью найти выживших. На борту самолета были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбившийся борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.

В заявлении ВВС Чили указывается, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что у C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми

Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. Эта станция с 1947 по 2004 год функционировала в качестве базы чилийского военно-морского флота для наблюдения за погодой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек.

Также в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета Dornier 228-200

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