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"Нафтогаз" резко снизил цены на газ для населения

Новости » Экономика     10.12.2019 - 12:57
"Нафтогаз" резко снизил цены на газ для населения
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ подешевел из-за укрепления гривны и падения импортных цен

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По данным пресс-службы, по сравнению с ноябрем цена снижена на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку) или 5132 грн с НДС.

Таким образом, "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне цены импортного газа в ноябре, как это предусмотрено постановлением Кабмина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ для населения с 1 января до 1 мая 2020 года с помощью так называемой "страховой цены" на уровне 6,96 тыс. грн за тысячу кубометров с НДС (без тарифов на транспортировку). При этом цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.

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