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Палата представителей США выдвинула обвинения Трампу

Новости » В мире     10.12.2019 - 16:15
Палата представителей США выдвинула обвинения Трампу
Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Трампу выдвинули обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса

Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как сообщил председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, Трампу выдвинуты два обвинения - в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.

"Когда он (Трамп - ред.) использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это является безупречным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года", - сообщил Надлер.

Ожидается, что демократы проголосуют за вынесение официального обвинения Трампу до 12 декабря. После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сенат планируют передать вопрос рассмотрения импичмента в начале 2020 года. При этом лидер большинства Сената Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы не будут поддерживать импичмент Трампа и проголосуют против. Сам процесс расследования в Сенате может занять две недели.

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