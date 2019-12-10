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Умер бывший мэр Москвы Лужков

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 11:24
Умер бывший мэр Москвы Лужков
Фото: Юрий Лужков (wikipedia.org)

Лужков умер в одной из клиник Мюнхена

В одной из клиник Мюнхена (Германия) умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Российские СМИ пишут, что бывший московский мэр умер в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет до 2010 года, когда его уволили указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева с формулировкой "за утрату доверия".

В 2012 году сообщалось, что против Лужкова было заведено несколько уголовных дел. Он также проходил свидетелем по делу о хищениях в "Банке Москвы" почти 13 млрд российских рублей. Речь шла о мошенничестве со средствами бюджета Москвы, которые были выданы банком в виде кредитов. По мнению следователей, средства впоследствии были перечислены на личный счет жены Лужкова Елены Батуриной.

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