Італія не планує купувати у США озброєння для України, але готує іншу допомогу
Італія не планує купувати у Сполучених Штатів озброєння для передачі його Україні, але серйозно працює над питаннями логістики виділеної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.
Джерела в італійському уряді зазначають, що не планують купувати у Штатах озброєння, та передавати його Україні.
Одна з причин полягає у тому, що італійські системи озброєння, які вже надані Києву, або можуть бути надані у майбутньому, базуються на інших технологічних конфігураціях та не будуть сумісними з американською технікою.
Але більш важливий чинник – це відсутність коштів, які Італія може виділити для фінансових операцій такого типу. Як пояснюють джерела видання, єдині закупівлі зброї у Сполучених Штатів, які Італія планує, – це раніше анонсована партія літаків F-35, запланована на наступне десятиліття.
За словами представників італійського уряду, наразі єдиний офіційний запит Альянсу до європейських країн стосується їхньої готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої США, до України.
Цей кейс зараз обговорюється Міністерством оборони Італії. Поки незрозуміло, про які саме зобов'язання йде мова.
Купівля зброї для України
Варто нагадати, що наразі Трамп змінив своє рішення щодо військової допомоги України, зокрема, він заявив, що США відправлять Україні Patriot, а платити за них будуть країни ЄС.
Окрім цього раніше Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. За його словами, розгорнути ці комплекси можна швидко. А ось Рютте пізніше сказав, що Трамп обіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".
За даними ЗМІ, Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет JASSM та навіть Tomahawk, які здатні долетіти до Москви та Петербурга.
При цьому стало відомо, що Франція вирішила не долучатися до ініціативи із закупівлі американських систем, Угорщина також відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння.
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