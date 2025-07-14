В Угорщині категорично відкинули можливість фінансування зброї США для України

Угорщина відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку цитують угорські ЗМІ.

Сійярто також дорікнув, що мирні зусилля Трампа "могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".

Попри це, угорський міністр висловив упевненість, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. На його думку, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп".

Сійярто заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".

Глава МЗС відкинув можливість фінансування американської зброї для України, якщо США офіційно звернуться до ЄС з такою ініціативою.

Зброя США для України

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив готовність придбати зброю у США. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

Американський президент Дональд Трамп відкладав рішення, але нещодавно ситуація почала зрушувати з місця.

Так, напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.

Крім того, вже 14 липня очікується важливе оголошення США щодо озброєнь для України. За даними Axios, Трамп представить "агресивний" план військової підтримки, до якого можуть увійти ракети з дальністю.

У Німеччині заявили, що бачать "дуже позитивні сигнали" від США щодо продажу систем ППО для України.

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