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Италия не планирует покупать у США вооружение для Украины, но готовит другую помощь

Среда 16 июля 2025 11:50
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Италия не планирует покупать у США вооружение для Украины, но готовит другую помощь Фото: Италия не планирует покупать у США вооружение для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Италия не планирует покупать у Соединенных Штатов вооружение для передачи его Украине, но серьезно работает над вопросами логистики выделенной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Источники в итальянском правительстве отмечают, что не планируют покупать в Штатах вооружение, и передавать его Украине.

Одна из причин заключается в том, что итальянские системы вооружения, которые уже предоставлены Киеву, или могут быть предоставлены в будущем, базируются на других технологических конфигурациях и не будут совместимы с американской техникой.

Но более важный фактор - это отсутствие средств, которые Италия может выделить для финансовых операций такого типа. Как объясняют источники издания, единственные закупки оружия у Соединенных Штатов, которые Италия планирует, - это ранее анонсированная партия самолетов F-35, запланированная на следующее десятилетие.

По словам представителей итальянского правительства, пока единственный официальный запрос Альянса к европейским странам касается их готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного США, в Украину.

Этот кейс сейчас обсуждается Министерством обороны Италии. Пока непонятно, о каких именно обязательствах идет речь.

Покупка оружия для Украины

Стоит напомнить, что сейчас Трамп изменил свое решение относительно военной помощи Украине, в частности, он заявил, что США отправят Украине Patriot, а платить за них будут страны ЕС.

Кроме этого ранее Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. По его словам, развернуть эти комплексы можно быстро. А вот Рютте позже сказал, что Трамп обещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов".

По данным СМИ, Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM и даже Tomahawk, которые способны долететь до Москвы и Петербурга.

При этом стало известно, что Франция решила не участвовать в инициативе по закупке американских систем, Венгрия также отказалась участвовать в совместных финансированиях американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни денег, ни вооружения.

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