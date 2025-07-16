Франція не приєднається до постачання зброї США для України: Politico дізналося у чому причина

В Європі активізуються зусилля щодо підтримки України зброєю, але Франція вирішила не долучатися до ініціативи із закупівлі американських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Новий план, запропонований за ініціативою Німеччини, передбачає закупівлю європейськими країнами американської зброї для ЗСУ.

Як пише видання, це дає президенту Дональду Трампу політичне прикриття - і дозволяє уникнути прямої конфронтації з ізоляціоністським крилом MAGA-руху в США.

Офіційно нову ініціативу привітав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він подякував Трампу за "сильне лідерство", однак за лаштунками дипломатії звучить інша правда: ключові домовленості досягались у Берліні, а не у Вашингтоні.

Канцлер Фрідріх Мерц провів низку переговорів із союзниками, включно з Рютте, і переконав Трампа дозволити закупівлю американського озброєння силами європейських країн.

За словами джерел видання, ця схема дозволяє Трампу виглядати союзником, не змінюючи своєї ізоляціоністської риторики. Тим часом Берлін, Лондон, країни Скандинавії та Нідерланди вже підтвердили готовність брати участь у схемі закупівель.

Без Франції

За словами двох французьких чиновників, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї з цієї причини.

Франція продовжує наполягати на розвитку власної військової промисловості, що є давньою ідеєю президента Еммануеля Макрона.

Одним із головних запитів Києва є системи ППО Patriot.

За словами президента Володимира Зеленського, вже досягнуто домовленостей між США, Німеччиною та Норвегією щодо нових постачань.