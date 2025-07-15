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Трамп обіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", - Рютте

Вівторок 15 липня 2025 04:51
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Трамп обіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", - Рютте Фото: Рютте розповів про розмову з Трампом (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп 10 липня пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" за рахунок країн НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Fox News, передає РБК-Україна з посиланням на New York Post.

"Я вважаю, це справедливо", - сказав він про вимогу Трампа, щоб НАТО заплатило за зброю.

За його словами, в альянсі планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть "максимально ефективними".

Він також додав, що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні.

"Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз", - зазначив він.

Генсек НАТО впевнений, що Трамп був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте також звернувся до світових лідерів, які ведуть торгівлю з Москвою. Він закликав їх зателефонувати Путіну і підштовхнути до мирної угоди до того, як набудуть чинності вторинні мита, які пообіцяв Трамп.

Patriot для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 Patriot в Україну. Він пообіцяв, що системи прибудуть уже за кілька днів.

США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї за рахунок європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за його рішення про надсилання зброї. Також він провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Примітно, що Трамп дав Росії 50 днів на мирну угоду. В іншому разі він погрожує ввести 100% тарифи.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна і Росії, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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Зброя з США НАТО Марк Рютте Дональд Трамп
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