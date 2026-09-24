Шмигаль: отримали від спецслужб план атак РФ по енергетиці, розписані удари на кожен обʼєкт

Україна отримала два документи про підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Ворог розписав детально, які об'єкти, якою кількістю та якими видами зброї буде атакувати.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони - стратегія дій російських терористів на цю зиму. Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", - розповів Шмигаль.

За його словами, ворог готує комплексні удари: від постачання тепла до постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів - як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї - від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Все розраховано, наряди (вони так їх називають) на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти", - зазначив міністр.

До того ж у ворога є окремі плани щодо великих міст - Києва, Харкова, Одеси, міст пів-мільйонників, додав він.

Україна, як наголосив Шмигаль, готується до зимової кампанії ворога. Уже збудовано понад 200 капітальних бетонних споруд (так званих "шелтерів") над об'єктами, які росіяни визначили як пріоритети. Також встановлюють предетонаційні екрани та сітки проти FPV-дронів.

Крім того, за словами міністра, Україна працює з партнерами, щоб придбати і накопичити необхідне обладнання для швидкого ремонту у разі атак. Однак, Шмигаль констатував, що захистити всю енергетику "бетонним куполом" неможливо.

"Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% - це боляче", - наголосив Шмигаль.

Водночас він впевнений, що Україна достойно пройде наступну зиму. А у разі ворожих атак - даватиме достойну відповідь.

"Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо", - резюмував міністр.