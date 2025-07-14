"Деякі прибудуть за кілька днів": Трамп анонсував поставку 17 Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.

"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.

За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

"17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", - сказав він.

Patriot для України

Наразі Україна продовжує переговори щодо закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot. Президент Володимир Зеленський раніше підкреслював готовність країни придбати ці комплекси разом із ракетами у Сполучених Штатів. Водночас президент США Дональд Трамп поки що не ухвалював остаточного рішення з цього приводу.

Останніми днями у цьому питанні спостерігався прогрес. Так, Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде Європа.