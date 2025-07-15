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JASSM для України: що це за ракети та чому Росії варто хвилюватися

Вівторок 15 липня 2025 10:40
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JASSM для України: що це за ракети та чому Росії варто хвилюватися Ілюстративне фото: Трамп може передати Україні ракети JASSM (flickr.com photos yasu_osugi)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, розглядає можливість постачання Україні спільних ракет JASSM класу "повітря-земля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними видання, якщо заявку буде схвалено, ці крилаті ракети, здатні обходити радари, ймовірно, запускатимуться з українських винищувачів F-16 - і це суттєво посилить підтримку України з боку США.

ЗМІ пише, що Україні може бути відправлена стандартна версія JASSM, дальність якої становить 370 кілометрів. Цю ракету використовували американські винищувачі для вбивства Абу Бакра аль-Багдаді, лідера ІДІЛ, 2019 року.

Характеристики ракети

JASSM оснащена 450-кілограмовою боєголовкою, яку розробляли для ухилення від російських зенітних ракетних комплексів С-300. Ця ракета здатна літати на малих висотах, що дозволяє їй залишатись не поміченою радарами противника.
JASSM для України: що це за ракети та чому Росії варто хвилюватися

Наразі Україна має у своєму арсеналі іншу крилату ракету повітряного базування - англо-французьку Stormshadow.

"Президент Зеленський безуспішно лобіював передачу Німеччиною 300 ракет Taurus. Постачання такої кількості ракет було б вельми суттєвим, оскільки відстань від українського кордону до Москви становить близько 450 кілометрів, а це означає, що ракети Taurus могли б дозволити Зеленському завдати удару по російській столиці", - пише видання.
JASSM для України: що це за ракети та чому Росії варто хвилюватися

Малоймовірно, що JASSM зможуть досягти Москви. Однак у зоні їх досяжності знаходяться щонайменше 30 російських авіабаз. У випадку якщо ракети все ж будуть передані це ускладнить нанесення Росією частих авіаударів по Україні.

Як пише видання, озброєні ракетами JASSM, українські пілоти F-16 могли б ризикнути і вторгнутися в повітряний простір Росії, щоб наблизитися до своїх цілей.

Ймовірно, JASSM будуть використані для ударів по російських складах боєприпасів і командних пунктах. Це може допомогти розтягнути лінії постачання Москви і уповільнити наступ.

Ракети JASSM

Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточні крилаті ракети великої дальності, розроблені для знищення добре захищених наземних цілей без необхідності входити в зону дії ворожої протиповітряної оборони.

Їх запускають з винищувачів і бомбардувальників, зокрема F-16, F-15, B-1B, B-2 та інших. У стандартній версії ракета здатна вражати цілі на відстані до 370 км, а в модифікації JASSM-ER - понад 900 км.

JASSM має малопомітний корпус і навігаційну систему, що поєднує GPS та інфрачервоне наведення. Це дозволяє ракеті ефективно уникати ворожих ППО і точно вражати укріплені цілі, зокрема штаби, склади боєприпасів, аеродроми чи радари.

До слова, чутки про плани США передати Україні ракети JASSM ЗМІ з посиланням на власні джерела поширювали ще в серпні минулого року, коли американським президентом був Джо Байден. Але Україна так і не отримала таке озброєння.

Вчора ж Military Watch Magazine писало, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM.

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