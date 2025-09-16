Італія не готова до "нападу Росії чи будь-якого божевільного", - міністр оборони

Італія визнає, що не готова до нападу ні з боку Росії, ні іншої держави, а дві останні декади недофінансування оборони важко надолужити швидко.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пояснив, що останні 20 років Італія не інвестувала достатньо в оборону і ці прогалини "не надолужити за рік чи два".

"Ми не готові ні до російського нападу, ні до нападу іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання - поставити країну в стан, що дає їй змогу захищатися, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас: я не кажу про Путіна, я кажу про кого завгодно", - наголосив Крозетто.

Щодо України Крозетто висловив сподівання на активні дії міжнародної спільноти найближчими тижнями.

"За незмінних чинників ситуація може тільки погіршитися. Погіршення ситуації порівняно з тією, яка склалася зараз, може призвести до драматичних наслідків для всіх нас. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до обриву, який, як мені здається, нестримний і навіть прискорюється", - зауважив міністр.