Італія не готова до "нападу Росії чи будь-якого божевільного", - міністр оборони

Італія, Вівторок 16 вересня 2025 16:21
Італія не готова до "нападу Росії чи будь-якого божевільного", - міністр оборони Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Італія визнає, що не готова до нападу ні з боку Росії, ні іншої держави, а дві останні декади недофінансування оборони важко надолужити швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пояснив, що останні 20 років Італія не інвестувала достатньо в оборону і ці прогалини "не надолужити за рік чи два".

"Ми не готові ні до російського нападу, ні до нападу іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання - поставити країну в стан, що дає їй змогу захищатися, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас: я не кажу про Путіна, я кажу про кого завгодно", - наголосив Крозетто.

Щодо України Крозетто висловив сподівання на активні дії міжнародної спільноти найближчими тижнями.

"За незмінних чинників ситуація може тільки погіршитися. Погіршення ситуації порівняно з тією, яка склалася зараз, може призвести до драматичних наслідків для всіх нас. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до обриву, який, як мені здається, нестримний і навіть прискорюється", - зауважив міністр.

НАТО посилює оборону Європи

Нагадаємо, минулого тижня два десятки російських дронів проникли в повітряний простір Польщі. Силам ППО та авіації вдалося збити лише чотири з них.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що Альянс розпочинає операцію "Східний страж" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення дронів РФ до Польщі в ніч на 10 вересня.

В неділю президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.

Після цього Чехія перекинула на схід Польщі три вертольоти з метою зміцнити оборону сходу НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вважає, що протягом найближчих п’яти років російська армія може здійснити напад на одну з країн-членів НАТО, аби перевірити міцність альянсу.

