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РФ може напасти на НАТО протягом п'яти років, - Зеленський

Вівторок 24 червня 2025 09:58
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РФ може напасти на НАТО протягом п'яти років, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років, щоб перевірити альянс на міцність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив президент України.

За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.

Президент України також підкреслив, що плани країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.

"10 років – це дуже довго. У нього (Путіна – ред.) на той час буде готова нова армія", - додав Зеленський.

Але коли президента України запитали, чи може Росія напасти на НАТО протягом кількох місяців, Зеленський сказав, що не вірить, у те, що Путін на таке готовий.

Європа готується до можливої війни з Росією

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.

Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

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Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація
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