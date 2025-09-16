Чехія перекинула до Польщі три вертольоти: вони посилять армію в захисті неба

У неділю, 14 вересня, три чеські вертольоти Мі-171Ш приземлилися на сході Польщі. Їх перекинули з метою зміцнити оборону сходу НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

За даними чеської армії, вертолітний підрозділ діятиме в Польщі протягом кількох місяців, а його головне завдання - зміцнити польські збройні сили в їхніх завданнях із захисту повітряного простору.

Як відомо, Міністерство оборони Чехії ухвалило рішення про відправку підрозділу в середу ввечері.

"Три дні потому один із вертольотів провів розвідку місця дислокації підрозділу. У неділю три вертольоти вилетіли до Польщі. Вони прибули в пункт призначення сьогодні вдень", - повідомили в армії.

За словами командувача Оперативного командування чеської армії Вацлава Влчека, присутність вертолітного підрозділу в Польщі є важливим кроком у рамках співпраці Альянсу.

"І це підтверджує готовність Чехії активно сприяти забезпеченню безпеки в регіоні", - додав він.

Раніше Міноборони заявляло, що вертольоти допоможуть польській армії захищати країну від безпілотників, які летять низько.

Крім того, глава Міноборони Яна Чернохова заявила в неділю, що очікується відправка до 150 чеських військовослужбовців на термін до трьох місяців. У понеділок вона сказала наступне:

"Ми виконуємо обіцянку, дану нашому близькому союзнику. Наші військовослужбовці вже перебувають у Польщі і готові взяти участь у зміцненні захисту повітряного простору на східному кордоні країни", - сказала Чернохова.

Ceske Noviny зазначило, що розгортання військ стало можливим завдяки чинному мандату на використання сил і засобів Міноборони Чехії на 2025 і 2026 роки, який затвердив парламент минулого року.

Цей мандат передбачає зміцнення оборони східного кордону НАТО, де можуть діяти до 2000 чеських військовослужбовців. Наразі війська Чехії діють у рамках мандата у Словаччині, Литві та Латвії.